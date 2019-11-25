غسان جديد في “ألف نون” .. وذكرياتي ولؤي كيالي

” لا تغيب عن ذاكرتي رفقة صديقي لؤي كيالي في جزيرة أرواد” هذه المفردات خطّها الفنان التشكيلي غسان جديد عن معرضه المقام حالياً في صالة ” ألف نون” بعنوان” ذكرياتي ولؤي كيالي”.

ويعود بألوانه المتماهية مع المكان إلى الواجهة البحرية لطرطوس القديمة وإلى جزيرة أرواد، فيشد ذاك الخط الأسود الدقيق بمنحنياته وخطوطه المتعرجة إلى معالم البحر وخصوصية المدينة وملامحها المنسوجة بخطوطه التعبيرية، إلى تلك النوافذ الساكنة بالبحر بكل ما تخفي وراءها من حكايات وأسرار، إلى قوارب الصيادين المحمّلة بالأمل، وإلى كل ما اختزنته ذاكرته من حالات جسدها بألوان غنية ومتنوعة تومئ بتغييرات الزمن.

والأمر اللافت تدوينه بعض الكلمات مثل” tartos-live” مع تضمين اللوحة بعض المنمنمات جداً من قصاصات الصحف الأجنبية ربما لما كُتب عنها، فتمتد بوميض بعض الرموز مثل المربع والمثلث والمربعات البيضاء والسوداء لتشغل فضاءات اللوحة التي تتماوج من فراغاتها أمواج البحر، وتوحي تكويناتها باحتواء الصورة الكبيرة للصورة الصغيرة.

حظي المعرض باهتمام الفنانين والزائرين. وتجولت الفنانة التشكيلية سوسن جلال بأرجائه وأثنت على خيارات الفنان بديع جحجاح باستضافة الفنانين المتميزين، ورأت أن أعمال غسان جديد تتسم بالحميمية التي يشكلها بخصوصيته، والجميل هو التنوع ضمن الموضوع الواحد فكل لوحة تأخذ حيزاً من التكوين واللون والمعنى، وأشارت إلى أسلوبه بالمضي بالواقعية نحو التجريد انطلاقاً من المكان بحسّ خاص به مستمد من ذكرياته وتجاربه.

أما الفنانة وفاء الخراز فأوضحت بأن المميز بأعماله هو رسمه بعفوية جميلة مع انسكاب اللون بشكل تلقائي أظهر انسجامها وتلاحمها.

البعث ميديا || دمشق – ملده شويكاني