فعاليات تراثية وسينمائية في المهرجان الثقافي بالحسكة

فعاليات متنوعة تقيمها فعاليات احتفالية يوم وزارة الثقافة السورية في مهرجان الحسكة الثقافي.

بدأت نشاطات اليوم الأول أمس في المركز الثقافي العربي بالحسكة بجلسة فنية تراثية أحياها الفنانون والشعراء عبود الأحمد وأحمد الجرجيس وعايش الكليب امتزجت فيها كلمات الشعر بالغناء التراثي وقدموا مقتطفات شعرية وغنائية متتالية.

ويشمل معرض الكتاب أكثر من ألفي عنوان من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب وشملت الجوانب الأدبية والشعرية والدراسات والتاريخ والسياسة والفن وغيرها من المواضيع وبحسم 50 بالمئة من سعر الغلاف.

فعاليات المهرجان تستمر اليوم بتقديم الفيلم السينمائي “فانية وتتبدد” وإقامة ندوة أدبية حول دور المثقف في مجابهة الحرب الكونية على سورية إضافة إلى معرض فن تشكيلي لفناني مدينة القامشلي.