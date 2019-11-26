التجار يحملون الموزعين ووساطاء البيع مسؤولية رفع الأسعار خلال إجتماع مع وزير التموين

حمَّل مجموعة من التجار الموزعين ووساطاء البيع مسؤولية رفع الأسعار، خلال اجتماعهم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤكدين أن ارتفاع الأسعار غير مبرر ، ووعد التجار أنه لن يكون هناك أي ارتفاع بأسعار المواد.

وتم اليوم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة موسعة لتسعير السلع والمواد الأساسية كل 15 يوم وسيتم الإعلان عنها ونشرها عبر وسائل الإعلام.

وتم التأكيد خلال الإجتماع على محاسبة من تخول له نفسه التطاول على لقمة عيش المواطن، وأن المحاسبة ستكون شديدة والإغلاقات مستمرة .

فيما طالب التجار وزير التجارة الداخلية بإصدار قرار بفتح المحلات التي تم ختمها وإغلاقها لمدة 3 أيام ، كونها أمضت المدة القانونية اللازمة.

خاص البعث ميديا || دمشق – فراس باشا