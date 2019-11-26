التربية تحدد مواعيد اختبار مركزي لطلاب الشهادتين

في إطار خطة وزارة التربية لتطوير النماذج الإمتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بما يتوافق مع المناهج المطورة وبعد أن تم اعتماد النماذج بجميع الملاحظات وتعميمها على مديريات التربية وموقع الوزارة، قامت الوزارة بتحديد مواعيد الاختبار المركزي المقرر إجراؤه هذا العام لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها “الأدبي والعلمي” في الفصل الدراسي الأول لعام 2019-2020.

وبينت الوزارة في بيان لها أنه سيتم اختبار الصف التاسع الأساسي لمواد الدراسات الاجتماعية والثانوية العامة “الأدبي” لمادة الجغرافية و”العلمي” لمادة العلوم في الـ 15 من كانون الأول.

وتجرى اختبارات الصف التاسع الأساسي لمادة اللغة العربية والثانوية العامة “الأدبي” لمادة الفلسفة و”العلمي” لمادة الفيزياء في الـ17 من الشهر القادم.

في حين تجرى اختبارات الثالث الثانوي “العلمي” لمادة الكيمياء يوم الأربعاء في الـ 18 من الشهر القادم أما اختبارات اللغة الفرنسية للثالث الثانوي “العلمي” و”الأدبي” إضافة لاختبارات الصف التاسع الأساسي بمادة العلوم العامة فتجرى في الـ 19 من الشهر القادم.

وذكرت الوزارة أن موعد جميع الاختبارات الساعة الثامنة صباحاً، داعية الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل لزيارة الموقع الالكتروني للوزارة.