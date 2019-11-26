الحالة الجوية خلال اليومين القادمين

ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في مقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة خاصة فوق المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفقا للمديرية يستمر الجو غدا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالبرد والرعد أحيانا خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الساحلية والشمالية والوسطى لتصبح أدنى من معدلاتها بينما تبقى أعلى من معدلاتها في باقي المناطق.