الرفيق الهلال يلتقي بوغدانوف ويبحثان الوضع في سورية

التقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس هلال الهلال مبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وأكد الهلال خلال اللقاء عمق الصداقة السورية الروسية التي توطدت بدماء الشهداء السوريين والروس الذين رووا تراب سورية في سبيل القضاء على الإرهاب العالمي، مشيراً إلى أن هذه الدماء تستوجب من السوريين كافة رفض كل محاولة لتقسيم أو تفتيت البلاد أو التفريط بذرة تراب واحدة من أراضيها.

وبين الرفيق الهلال أن مراوغة الدول الداعمة للإرهاب من خلال وعودهم الكاذبة ومماطلتهم بإيجاد تسوية سياسية، ما يدل على أن الهدف الأساسي من هذه الحرب على سورية لم يكن إلا لتدميرها والقضاء عليها وتفتيتها.

من جانبه بوغدانوف أكد موقف بلاده الداعم لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى إيلاء اهتمام خاص للقضاء على الإرهاب في سورية، ومشكلة استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين في الوقت نفسه.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب روسيا الموحدة، والدور الهام الذي يلعبه حزب البعث في التصدي لهذه الحرب وفي مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

حضر اللقاء الرفيقان ياسر الشوفي وعمار السباعي عضوا القيادة المركزية للحزب وأعضاء وفد حزب البعث العربي الاشتراكي وسفير سورية في روسيا.