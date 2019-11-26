الوفد الوطني: من يرفض الثوابت الوطنية خارج عن الضمير السوري

لليوم الثاني على التوالي لم تعقد اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور جلساتها بسبب تعنت وفد النظام التركي وإصراره على فرض قوالب جاهزة وتمرير أجندات معينة ورفض جدول الأعمال حسب أعضاء في الوفد الوطني الذين اعتبروا أنها خرق واضح لمدونة السلوك المتفق عليها.

عضو الوفد الوطني الدكتور محمد خير عكام قال إن “عدم انعقاد جلسة لا يعني أننا لا نعمل فهناك محاولات حثيثة للبدء بشكل جدي لكن ما زلنا نصطدم بتعنت الطرف الآخر الذي يريد أن يفرض علينا جدول أعمال مرتبط بانتماءاته ويرفض مناقشة مسودة جدول الأعمال التي طرحناها”.

وأضاف: نتمنى أن نصل غدا لقاسم مشترك لأننا أتينا لنعمل بجدية محملين بمسؤولية كبيرة ونريد نجاح الجولات لنعبر عن مصالح الشعب السوري.

وأكد عكام أن الوفد الوطني لديه مرونة كبيرة وأن وجود مؤشرات إيجابية يعتمد على الطرف الآخر وطروحاته وفيما إذا كانت معبرة عن انتماءاتهم الوطنية أو انتماءات أخرى لافتا إلى التناقض بين ما يقوله في الإعلام وما يمارسه داخل أروقة النقاشات، وقال إن كان هذا الطرف موافق على الثوابت الوطنية كما يدعي فليترجم ذلك على أرض الواقع عبر رفض كل ما يمس سيادة سورية كالاحتلال التركي والأمريكي.. والتأكيد على مكافحة الإرهاب كأولوية.

بدورها وصفت عضو الوفد الوطني الدكتورة أشواق عباس ما حصل خلال اليوم وأمس بالتعطيل المتعمد والواضح لسير عمل اللجنة وقالت: الطرف الآخر يحاول فرض إملاءات بمشاريع منجزة واستغلال الوقت لتمرير أفكار مشبوهة تستهدف سيادة وصمود الشعب السوري.

وأعربت عباس عن استغرابها لرفض هذا الطرف الثوابت الوطنية.. والامتثال لجهات خارجية معروفة بعدائها للشعب السوري معتبرة أن التفسير الوحيد أنه يعمل لخدمة مصالح مشغليه.

وعن حضور أحد أعضاء مجموعة النظام التركي جلسة لمجلس الأمن وتقديم مداخلة فيها رأت عباس أنه نسف لأساس عمل اللجنة ومدونة السلوك ومحاولة لحرف مسارها عن الطروحات الوطنية وقالت: “نحن نتحفظ ونرفض هذا السلوك رفضا قاطعا”.

من جانبه ذكر عضو الوفد الوطني الدكتور عبد الله السيد أن التعطيل بدأ عندما قدم الطرف الآخر أجندات خارجية في قوالب جاهزة وطرحها كجدول أعمال في محاولة لكسب ما عجز عنه على أرض الواقع مؤكدا أن الوفد الوطني سيستمر بالعمل انطلاقا مما يريده الشعب السوري وقضاياه المهمة وطموحاته وآلامه وآماله معتبرا أن من يرفض الثوابت الوطنية خارج عن الضمير السوري.