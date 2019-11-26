انطلاق فعاليات يوم الثقافة تحت شعار “ذاكرة وطن”

خاص – البعث ميديا

تقرير و تصوير: سوار ديب

برعاية المهندس عماد خميس رئيـس مجلس الوزراء أطلقت وزارة الثقافة احتفالية يوم الثقافة بمناسبة مرور إحدى وستين عاما على تأسيسها.

تحت شعار “ذاكرة وطن”، افتتحت وزارة الثقافة فعاليتها في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، بعرض للآثار ومعرض لرواد الفن التشكيلي السوري، ومعرض للتصوير الضوئي.

وفي كلمة الافتتاح قال وزير الثقافة محمد الأحمد “تمر اليوم الذكرى الواحدة والستين لتأسيس وزارة الثقافة في سورية، وقبل ذلك مرت ستة آلاف عام من الحضارة السورية التي وهبت العالم أول بذور الثقافة: أول أبجدية وأول نوطة موسيقية وأولى المدن وعمليات الزراعة وتربية الماشية».

وتم تكريم ثلاثة عشر مبدعا من سورية ودول عربية وأجنبية وهم «حسين عبد الكريم علي – الدكتور راتب سكر – ذياب مشهور – نعيم حمدي – المخرج سمير الحسين – الباحثان التاريخيان الدكتوران عبد الهادي أحمد نصري – محمد زين – الإعلامي عبد الفتاح عوض – الفنانة فاديا خطاب – المسرحي ممدوح الأطرش – الفنان التشكيلي نزار صابور – جمال حسن الموسوي مدير المتحف الوطني العماني – البروفيسور الروسي ميخائيل بيتروفيسكي مدير متحف الأرميتاج».

يذكر أن فعاليات احتفالية يوم الثقافة تستمر لغاية 30 / 11 / 2019، وتتخلل هذه الأيام فعاليات ثقافية مختلفة في جميع المحافظات السورية.

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