انهيار أبنية.. زلزال قوي يضرب ألبانيا

ضرب زلزال قوي ألبانيا اليوم مخلفا ضحايا وإصابات وأضراراً كبيرة.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية لوكالة فرانس برس “إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم أحدهم في بلدة كوربين على بعد خمسين كيلومترا من العاصمة والآخر في مدينة دوريس على البحر الادرياتيكي واثنان آخران أحدهما امرأة إثر انهيار مبنى في مدينة تومان على بعد 36 كيلومترا شمال تيرانا كما أصيب نحو 150 آخرين وتعمل فرق الإنقاذ والإطفاء على إنقاذ المحتجزين تحت الركام”.