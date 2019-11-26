تقرير: فرانس فوتبول تبلغ ميسي بإحرازه الكرة الذهبية

قال تقرير صحفي كتالوني، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تم إبلاغه رسمياً بفوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن فريقًا من مجلة “فرانس بوتبول” الفرنسية، التي تمنح الجائزة، تواجد في برشلونة للتصوير مع ميسي.

ومن المقرر إقامة الحفل، الاثنين المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

وووفقا لفرانسيس أجويلار من صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن باسكال فيري وتيري مارشان، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة المجلة الفرنسية، قد وصلا برشلونة، لإبلاغ ميسي بفوزه بالجائزة.

وجاء ذلك بعدما جمع النجم الأرجنتيني أكبر قدر من النقاط، في التصويت الذي انتهى يوم 9 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.