توريد بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج

بدأ محلج الفداء في حماة توريد بالات القطن المحلوج الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركات الغزل والنسيج في جبلة واللاذقية وحماة.

وأوضح مدير محلج الفداء المهندس هشام كردي أنه تم توريد 150 طناً من بالات القطن المحلوج، مبيناً أن كمية الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في المحلج منذ بداية العمليات ولغاية تاريخه وصلت إلى 2000 طن من إجمالي الكمية المستلمة من فلاحي الحسكة ودير الزور والرقة والبالغة 14400 طن.

ولفت كردي إلى أنه نتج عن عمليات الحلج 1300 طن من البذور الصناعية و750 طناً من القطن المحلوج والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية.

ووأضاف كردي إنه تمت إضافة وردية ثالثة لعمليات حلج الأقطان المحبوبة تبدأ العمل في الساعة الـ 11 مساء حتى السادسة صباحاً إضافة إلى الورديتين الصباحية والمسائية بمعدل 8 ساعات عمل لكل وردية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 طناً بالوردية الواحدة ولا سيما أن جميع الأقطان الواردة جيدة النوعية والرتبة مشيراً إلى استمرار المحلج باستلام الأقطان وتقديم كل التسهيلات.