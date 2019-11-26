جرح 8 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين

جرح 8 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

وأفادت مصادر محلية بأن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت اليوم في شارع السياسية وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ما تسبب بإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتنتشر في مدينة عفرين الفوضى والانفلات الأمني والصراعات بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين.