حاتم الغايب يترشح لرئاسة اتحاد الكرة السوري

أعلن نادي الشرطة السوري، ترشيح حاتم الغايب، رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة، لرئاسة اتحاد الكرة.

وأكد الشرطة في بيان رسمي أن خطاب الترشيح وصل للأمانة العامة لاتحاد الكرة، الذي سيعقد في الثامن عشر من الشهر المقبل، اجتماع الهيئة العامة له وفيه سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد.

وسبق للغايب اللعب للفتوة والشرطة والمنتخب الأول.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شرسة على رئاسة الاتحاد بعد أن أعلن عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمدربين والإداريين تخطيطهم لتقلد المنصب، وأبرز هؤلاء فاروق سرية وأحمد قوطرش وأنس السباعي.