سقوط أكثر من 350 عنصراً للعدوان في عملية للجيش اليمني

سقوط أكثر من 350 عنصراً للعدوان في عملية للجيش اليمني

 

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية ضد قوى العدوان السعودي في المخا بمحافظة تعز، أسفرت عن سقوط أكثر من 350 عنصرا للعدوان بين قتيل ومصاب.

المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع صرح بأن العملية استهدفت معسكرات قوات الغزاة والعملاء في منطقة المخا، ردا على انتهاكات العدوان في الساحل الغربي.

ولفت إلى أن العملية التي تمت باستخدام تسعة صواريخ باليستية وعشرين طائرة مسيرة، أدت إلى مقتل وإصابة 350 من المرتزقة وتدمير خمسة مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة.

كما أضاف بأن العملية أسفرت إلى تعطيل عدد من الرادارات وتدميرها، إضافة إلى بطاريات الباتريوت.

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