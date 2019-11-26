مجدداً.. مذكرات اعتقال بحق 168 شخصاً في تركيا

يتابع النظام التركي سياساته الاستبدادية وحملات الاعتقال والمداهمات التي تطال الشعب التركي بكل فئاته وبكل المناطق تحت ذرائع وهمية.

حيث قامت السلطات التركية اليوم بإصدار “مذكرات لاعتقال مدنيين اثنين و52 من الأفراد العسكريين بينهم ضباط لصلتهم بالداعية غولن وتم اعتقال أكثر من نصفهم” وفقاً لرويترز ، وأكدت شرطة اسطنبول أنه تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 27 شخصا واعتقل 15 شخصا منهم فيما تم إصدار مذكرات اعتقال بحق 50 شخصا في مقاطعة قونيا وسط البلاد و37 شخصا في أنقرة.