الثقافة ذاكرة وطن”احتفالية ثقافة درعا بيوم الثقافة السورية

أقامت مديرية الثقافة بدرعا مهرجانا ثقافياً بمناسبة يوم الثقافة السورية و أعياد التصحيح المجيد تحت عنوان “الثقافة ذاكرة وطن” و ذلك في صالة المركز الثقافي بمدينة درعا.

حيث تضمن المهرجان تقديم عدد من اللوحات الفنية التراثية و القصائد الشعرية و افتتاح معرض للكتاب و معرض لوحات تشكيلية وصور ضوئية تحاكي تراث المحافظة من معالم حوران،وتضم افتتاح معرض أعمال وأشغال يدوية وعرض لوحات فنية وأعمالا وطنية فلكلورية تقدمها فرقة المهرة الدمشقية بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى، وأوبريت غنائي راقص بعنوان “درب الغزلان” تقدمه فرقة الرقة للفنون الشعبية.

وعبرت الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة أن هذا المهرجان يأتي ليشكل فسحة أمل في نفوس السوريين من خلال لوحاته المتعددة سواء الفنية أم الثقافية،ومن ضمن أهدافه إيصال رسالة بأن إرادة السوريين في الحياة كانت أكبر من كل محاولات الجهل والظلام التي حاولوا أن يمارسوها بحقهم، فسورية التي أهدت للعالم حروف الأبجدية الأولى لتنير مساحات ودروب الظلام على مدى التاريخ لن تستطع أي قوى في العالم إخضاعها وتخريب عقول أبنائها، وسيبقى يوم الثقافة السورية دعوة للفرح والسلام والإبداع الأدبي والفكري.

الجدير ذكره أن فعاليات المهرجان ستستمر على مدى أربعة أيام تنتقل خلالها الفعاليات بين مدينتي الصنمين وازرع وتشمل عرض لوحات فلكلورية راقصة وعرض فيلم رد القضاء للمخرج نجدت أنزور في مدينة ازرع، وملتقيات ثقافية أدبية قصصية وملتقى الشعر النبطي بمشاركة عدد من الشعراء في المحافظة.

حضر فعاليات المهرجان الرفيق حسين الرفاعي أمين فرع الحزب والرفيق المحافظ محمد خالد الهنوس وعدد من المعنيين بالشأن الثقافي، وتضمن المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الأدبية والثقافية والإعلامية.

البعث ميديا ||درعا – دعاء الرفاعي