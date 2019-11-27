السجن الكبير.. مذكرات اعتقال بحق 26 شخصاً في تركيا

تواصل سلطات النظام التركي ممارساتها الاستبدادية بحق الشعب التركي، ومازالت الاعتقالات اليومية الكابوس الأكبر الذي يتهدد كل مواطن بحجة الانقلاب الذي جرى في تركيا.

حيث أعلنت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي نقلاً عن مصادر أمنية اليوم أن “الادعاء العام في محافظة أضنة أصدر مذكرات اعتقال بحق 26 شخصا وتم اعتقال 21 منهم”، وأضافت أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص آخرين في محافظة سامسون بتهمة استخدام تطبيق بايلوك للتراسل الذي تستخدمه منظمة غولن.