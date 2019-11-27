بالصورة أمطار غزيرة تقطع شوارع مصياف وحفرياتها تتحول إلى بحيرات وانهار

حولت الهطولات المطرية التي تنهمر منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء في مدينة مصياف، شوارعها وحفرياتها وخطوط الصرف الصحي التي تم حفرها منذ شهر ونصف الشهر، الى بحيرات ومستنقعات مائية ضاعت من خلالها معالم الطريق، وتسببت بازمة سير وانزلاقات خصوصا للدراجات النارية واصطدام لبعض السيارات.

الهطولات المطرية التي تتساقط منذ صباح اليوم بدأت شدتها منذ الساعة العاشرة والنصف ولا تزال حتى إعداد هذا التقرير، الأمر الذي عطل حركة السير وقطع الطرقات وتسبب ببلل لثياب تلاميذ المدارس وتوجه الأهالي كل ينتظر أبناءه من على أبواب مدارسهم حفاظا على سلامتهم.

ذروة الإمطار هذه بدأت واضحة في طريق عام الوراقة الذي تم حفرة لتبديل خطوط شبكة الصرف الصحي، حيث تحول الطريق إلى نهر حقيقي / الصور المرفقة / نظرا لشدة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية قوية.

مدير مجلس مدينة مصياف سامي البصل قال ليس باليد حيله حيال ما يجري من سيول جرفت الحصى والأوساخ، وكنا قد طالبنا مرارا وتكرارا من مديرية الخدمات الفنية بحماة ومصياف بالإسراع والانتهاء من تبديل شبكة الصرف الصحي وتعبيد وتزفيت ما تم الانتهاء منه لكن لم يستجب أحد للأمر وظهرت النتائج من أول يوم مطري غزير.

وزاد بصل بأنه سيكون هناك أضرار في الخطوط التي تم حفرها ولم يتم الانتهاء منها لجهة الأعطال والضرر ، فضلا على أن العديد من شبكات واقنية تصريف المياه لم تكن بكامل جاهزيتها.

دائماً ما تكشف الأمطار العيوب والتقصير والإهمال التي يجب وضع حد لها.

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة