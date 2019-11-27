بعد عزمه تأسيس حزبه الجديد.. بابا جان ينتقد أردوغان

تتوالى الانتقادات التي تطال النظام التركي وسياساته التي أوصلت تركيا إلى أزمة سياسية اقتصادية حادة يعيشها الأتراك.

حيث انتقد نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان سياسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان مشيرا إلى أن هذه السياسات أدخلت تركيا في نفق مظلم.

وفي تصريح نقلته رويترز، قال باباجان: إن تركيا تتزايد مشكلاتها في كل قضية وكل يوم مؤكدا أن غياب الديمقراطية في تركيا في ظل”حكم الرجل الواحد” أضر بالبلاد وذلك في إشارة إلى تفرد أردوغان بالحكم.

الجدير بالذكر أن باباجان، استقال في تموز الماضي بسبب خلافاته العميقة مع أردوغان، ينوي تشكيل حزب سياسي جديد.