جواو فيليكس يحصد جائزة الفتى الذهبي

توج البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، بجائزة الفتى الذهبي لعام 2019، التي تقدمها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية.

ونال فيليكس الجائزة، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع بنفيكا، وأتلتيكو مدريد، ومنتخب البرتغال، هذا العام.

وحصد المركز الأول بـ332 صوتًا، يليه الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) بـ175 صوتًا، والألماني كاي هافيرتز (باير ليفركوزن) ثالثًا، بـ75 صوتًا.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند (ريد بول سالزبورج)، في المركز الرابع بـ74 صوتًا، ويليه الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، في المركز الخامس بـ71 صوتًا.