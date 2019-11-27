حدة: 157 مليار خسائر كهرباء الغوطة.. والاعتمادات لا تكفي 10%

أكد خلدون حدة مدير كهرباء ريف دمشق أن خسائر القطاع الكهربائي في قرى وبلدات غوطة دمشق تصل لـ 157 مليار ليرة سورية.

وقال حدة: “نعمل حالياً ضمن الإعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار، علماً أنها لا تكفي 10 بالمائة لإصلاح المنظومة لكننا نعمل على إصلاحها ونضع كابلات جديدة ومراكز وشبكات جديدة لتخفيف الحمولة الموجودة”، مشيراً إلى أن كل منطقة لها وضعها الخاص، بحسب إذاعة «ميلودي إف أم».

وأضاف حدة أن “المنظومة الكهربائية في مناطق إعادة الإعمار مدمرة بالكامل، وتم رصد اعتمادات لإعادة هذه المنظومة، وبالتالي جزء صغير منها عاد إلى العمل، وبعودة جزء كبير من المواطنين لهذه المناطق أصبح الضغط كبير على الشبكات والمحولات الموجودة بسبب اعتماد المواطنين التدفئة على الكهرباء”.

وأوضح حدة: “سابقاً كل منطقة كانت تحتوي على 50 مركز تحويل، أما حالياً يوجد تقريباً 10 مراكز فقط، وبالتالي أصبحت الحمولة كبيرة على هذه المراكز مما أدى إلى فصلها بشكل كبير”.