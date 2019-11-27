طهران تكشف حقائق حول أحداث الشغب في البلاد

في تصريح للقناة الأولى في التلفزيون الإيراني مساء الثلاثاء، كشف وزير الداخلية الايراني، عبد الرضا رحماني فضلي، حقائق حصلت خلال أحداث الشغب الأخيرة في البلاد.

وأكد رحماني فضلي فشل المخربين في تفجير أكبر مستودع للبنزين في إحدى مدن البلاد خلال أحداث الشغب الاخيرة، مشيراً إلى احراق 731 بنكا و 140 مكانا عاما و 9 مراكز دينية و 70 محطة وقود و 34سيارة اسعاف، وأن المخربين حاولوا في إحدى المدن تفجير أكبر مستودع للبنزين فيها ولو نجحت محاولتهم هذه لاحترق نصف المدينة.

وأضاف، خلال أحداث الشغب اتصلت هاتفيا مع السيد علي عسكري، رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون،وقلت له بان 500 من الاشرار يتحركون الآن نحو مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، الا اننا ومن خلال تدخل قوى الامن الداخلي لم نسمح لهم بالاقتراب حتى الى مسافة 3 كيلومترات منها، مؤكداً بأن أكثر من 50 مركزاً عسكرياً ومقراً للشرطة تعرض للهجوم خلال أحداث الشغب.