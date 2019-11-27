مباحثات بين حزب البعث و حزب روسيا الموحدة

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب خلال جلسة مباحثات عقدت مع حزب روسيا الموحدة الحزب الحاكم في روسيا؛ تحيات ومحبة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق بشار الأسد رئيس الجمهورية مشيراً إلى ضرورة تعزيز العلاقات لترتقي وتصل إلى طموحات وتطلعات قائدي البلدين الرئيسين الأسد وبوتين، وتتناسب مع حجم التضحيات والدماء التي قدمها الجيشان السوري والروسي على أرض سورية.

وأشار الرفيق الهلال إلى الدور الاجتماعي والثقافي الهام الذي يقع على عاتق حزب البعث في التصدي للأفكار الهدامة التي سعت التنظيمات الإرهابية لبثها خلال الحرب على سورية، مشيداً بنجاح المؤتمر العام لحزب روسيا الموحدة الذي انعقد في 19 الشهر الجاري وشارك به الرئيس بوتين ووضع العديد من الخطط لتطوير العمل الحزبي.

ونوه الأمين العام المساعد بأنه في حزب البعث العربي الاشتراكي وبعد انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب وتوجيهات الرفيق الأمين العام؛ قسم العمل إلى ثلاثة أقسام اجتماعية وتنظيمية وثقافية وأنجز جزء كبير منها.

وفي ختام حديثه استعرض الرفيق الهلال النجاح الذي حققه الحزب في الانتخابات على مستوى الفرق الحزبية بعد توقفه لمدة تسع سنوات، ما يدل على وصول سورية إلى الربع ساعة الأخيرة من المعركة وبدئها مرحلة التعافي.

من جانبه السيد أندريه توتشاك أمين سر المجلس الأعلى لحزب روسيا الموحدة أشار إلى عمق العلاقات السورية الروسية وضرورة الاستفادة من خبرات كلا الطرفين في تطوير العلاقات الحزبية، وخصوصاً من خبرة حزب البعث العربي الاشتراكي الطويلة في محاربة الإرهاب وتعزيز القيم الوطنية لدى المنتسبين إليه. كما أكد على ضرورة تبادل الخبرات من خلال زيادة الوفد والدورات بين الحزبين بما يساهم في تعزيز الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.

ومن جانب آخر التقى الرفيق الأمين العام المساعد للحزب هلال الهلال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب روسيا الموحدة أندريه كليموف.