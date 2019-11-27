مواجهات الجولة الـ 7من الدوري السوري الممتاز

تنطلق يومي الجمعة والسبت القادمين منافسات المرحلة السابعة من ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم حيث تقام سبع مباريات في دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية أبرزها لقاء الوحدة مع حطين.

ففي حماة يستضيف النواعير فريق الساحل على أرض الملعب البلدي فيما يلتقي الطليعة مع تشرين على ملعب الباسل في اللاذقية.

وفي حمص يلتقي الكرامة مع جبلة على الملعب البلدي في مباراة يحتاج إلى نقاطها الثلاث كلا الفريقين.

وفي بقية المباريات يلتقي الجزيرة مع الوثبة في ملعب السابع من نيسان بحلب والجيش مع الشرطة في ملعب الجلاء بدمشق والفتوة مع الاتحاد في ملعب تشرين بدمشق.

وتختتم مباريات هذه المرحلة بلقاء كبير يجمع الوحدة مع حطين المتصدر في الملعب البلدي بحمص.

ويتصدر حطين الترتيب برصيد 14 نقطة يليه تشرين والوثبة بـ 13 نقطة والاتحاد بـ 11 نقطة والوحدة بـ 10 نقاط ثم النواعير بـ 9 نقاط والجيش بـ 7 نقاط فالشرطة والطليعة بـ 6 نقاط والفتوة والساحل والكرامة بـ 5 نقاط ثم جبلة بنقطتين وأخيرا الجزيرة بنقطة وحيدة.