مورينيو يدخل التاريخ مرتين في مباراة واحدة

خط البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه أمس للفوز على أولمبياكوس (4-2) وبلوغ الدور ثمن النهائي.

“السبيشيل وان” أصبح أول مدرب في التاريخ يتأهل إلى دور خروج المغلوب لمسابقة دوري الأبطال مع ستة أندية مختلفة.

وبلغ مورينيو هذا الدور خلال السنوات الماضية، مع بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما أصبح المدرب البرتغالي، أول مدرب يتولي قيادة ثلاثة أندية إنجليزية مختلفة (تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام) إلى دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.