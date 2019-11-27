مورينيو يشكر حامل كرات ساهم بفوز توتنهام «فيديو»

سارع البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد تسجيل فريقه توتنهام لهدف في شباك ضيفه أولمبياكوس أمس الثلاثاء، إلى أحد جامعي الكرات لشكره على مساهمته الكبيرة في الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، وعندما كانت نتيجة المباراة تشير لتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف واحد، تحصل توتنهام على رمية تماس، ليسرع أحد حاملي الكرات بإعادة الكرة ومنحها لسيرج أوريه، مدافع توتنهام، الذي نفذ بدوره رمية التماس بسرعة في اتجاه البرازيلي لوكاس مورا، ليهيئ هذا الأخير كرة على طبق من ذهب للمهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي وضعها بسلمة واحدة في شباك أولمبياكوس.

وبعد الهدف، توجه مورينيو إلى الطفل الصغير حتى يلقي عليه التحية ويضمه، “مكافأة” وشكرا له على مساهمته بشكل غير مباشر في تسجيل توتنهام لهدف التعادل.