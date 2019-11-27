موسكو: دعم مشروع إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

أشار فلاديمير يرماكوف، مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، أن بلاده تدعم مشروع إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن يرماكوف قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: “من المهم جداً الاستناد إلى تجارب المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل التي تمت إقامتها بالفعل” مشيراً إلى أن موسكو تقيم إيجاباً نتائج مؤتمر نيويورك لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ولفت يرماكوف إلى أن بيان مؤتمر نيويورك يتضمن دعوة من دون سقف زمني لدول الشرق الأوسط للانضمام إلى هذا المشروع.