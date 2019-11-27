وزير لبناني: دعم المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

أشار وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب المقاومة الوطنية ودعمها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراد في تصريح له اليوم: “من غير المسموح المس بتاريخ المقاومة الوطنية اللبنانية التي حفظت كرامة لبنان” مشيراً إلى أن الوقوف معها بوجه المؤامرات التي تستهدفها واجب كل الشرفاء.

إلى ذلك جدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين رفض اللبنانيين التدخل والإملاءات الأمريكية في الشؤون اللبنانية.