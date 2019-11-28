“إليزابيث” تكشف موعد تخليها عن العرش

أعلن الخبير المتخصص في الشؤون الملكية البريطانية، أن الملكة إليزابيث التي تبلغ من العمر 93 عاما، ستتخلى عن مهامها الرسمية في عيد ميلادها الـ95، وهو العمر ذاته الذي تخلى فيه زوجها الأمير فيليب عن واجباته الملكية.

وأضاف في مقابلة أجرتها صحيفة “إكسبرس” البريطانية، “أفهم أنها فكرت في الأمر كثيرا وأعتقد أنها إذا بلغت 95 عاما، ستفكر بجدية في نقل الحكم إلى ابنها الأمير تشارلز”.

وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أيضا أن هناك “حديثا متجددا” خلف جدران القصر بشأن تنحي الملكة عندما تبلغ من العمر 95 عاما‘ كما أعلن مصدر ملكي أن “التخطيط ليصبح تشارلز ملكا مستمر منذ بعض الوقت، والانتقال جار بالفعل”.

ووفقا لقواعد الخلافة الملكية، لا يمكن للملكة إليزابيث الثانية أن تتقاعد دون التنازل على العرش، ولكن يمكنها إيقاف جميع واجباتها ومسؤولياتها الملكية إذا أصبحت صحتها مصدر قلق.