الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية

في ظل تجاهل المجتمع الدولي، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منازل الفلسطيين في الضفة الغربية.

وبحسب ما ذكرت وكالة “معا” فإن قوات الكيان الاسرائيلي اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل بعدد من الجرافات وهدمت أربعة منازل.