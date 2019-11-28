البرلمان الليبي يرفض الاتفاق بين حكومة الوفاق والنظام التركي

استنكر مجلس النواب الليبي “مذكرتي التفاهم في المجالين الأمني والبحري” اللتين وقعتهما حكومة الوفاق الليبية أمس مع النظام التركي مؤكداً رفضه لهما لكونهما مخالفتين للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية.

وأوضح مجلس النواب الليبي في بيان أورده موقع بوابة الوسط الليبي أنه “لا يحق لحكومة الوفاق أو غيرها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية” مشدداً على أن التوقيع جرى بالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة الوفاق.

واوضح البيان أن توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية يأتي “في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا في دعمه المعلن للميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ومحاولة للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة” مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي.

وكان الجيش الليبي أعلن قبل ايام تدمير منشآت دفاعات جوية تابعة للنظام التركي في مدينة مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس فيما أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري في أكثر من مناسبة أن النظام التركي يواصل دعمه للإرهاب في ليبيا مطالباً إياه بعدم التدخل بالشؤون الداخلية الليبية.