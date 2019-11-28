التطبيق “الأشهر” يتعرض لأعطال في معظم دول العالم

تعرض كل من تطبيقي فيسبوك وفيسبوك ماسنجر إلى أعطال كبيرة تسببت في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال الرسائل في معظم دول العالم.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تطبيقات شركة “فيسبوك” تواجه صعوبة كبيرة في التشغيل اليوم إضافة إلى تطبيق “إنستغرام”.

من جهته أوضح موقع داون ديتكتور المعني ببيانات تعطل المواقع حول العالم أن عددا كبيرا من دول العالم عانت من عطل في مشاركة أي منشورات جديدة عبر فيسبوك وإنستغرام.

ولم توضح شركة “فيسبوك” بعد سبب حدوث العطل.

ويشار إلى أن التطبيقات الثلاثة فيسبوك وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر يشتركون في البنية التحتية الأساسية نفسها وهو ما يعني أن الأعطال غالباً ما يتم مشاركتها عبر جميع المنصات الثلاث.

وفي شهر آذار الماضي توقف العمل في كل من فيسبوك وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر لمدة يوم كامل تقريبا فيما يعتقد أنه أكبر عطل في تاريخ الشركة.