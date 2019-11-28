القامشلي.. الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري المنتشرة في ريف الحسكة الشمالي تعزيز نقاط انتشارها على طريق الحسكة-حلب الدولي ودخلت اليوم قرى الكوزلية وتل اللبن وأم الخير في ريف ناحية تل تمر الغربي وثبتت عدداً من النقاط فيها.

وفي إطار مهامه الوطنية لتأمين الحماية للأهالي وسع الجيش صباح اليوم نطاق انتشاره على الطريق الدولي الحسكة-حلب ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الغربي.

وتهدف عمليات تعزيز النقاط العسكرية اليوم وتثبيت نقاط جديدة في القرى الثلاث الواقعة مباشرة على الطريق الدولي لتأمين المنطقة الممتدة بينها وبين ناحية تل تمر بمسافة تقدر بنحو 12 كم غرباً.

واستقبل الأهالي وحدات الجيش بالزغاريد والأرز وحناجرهم تصدح بعبارات الترحيب بقدوم بواسله الذين أعادوا الأمن والأمان إلى هذه القرى وخلصتهم من مجاميع الإرهابيين الذين شردوا المدنيين وسرقوا ممتلكاتهم.

وفي المساء تصدت وحدات الجيش لهجوم عنيف شنته قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين على قرية تل اللبن التي انتشر فيها الجيش صباحاً في ريف ناحية تل تمر الغربي وأوقعت في صفوف المهاجمين خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات من الجيش دخلت الأحد الماضي نقطة جديدة غرب قرية عالية الحسين في الريف الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك بغية تأمين التواصل البري بين وحدات الجيش في محافظتي الحسكة والرقة.

وفي الريف الجنوبي الشرقي لمدينة القامشلي أسقطت وحدة من الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال التركي في قرية حامو.

وفي سياق متصل قامت عناصر الهندسة في إحدى وحدات الجيش المنتشرة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بتفكيك سيارة بيك آب مفخخة مركونة في البلدة ومعدة للتفجير عن بعد.