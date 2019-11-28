الكزبري: وفد النظام التركي خائف من الدخول في أي نقاش وطني يهم الشعب السوري

أكد الرئيس المشارك في لجنة مناقشة الدستور الدكتور أحمد الكزبري أنه لم يجر حتى اليوم أي اجتماع في اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور وذلك بسبب عدم جدية وفد النظام التركي الذي يخشى الدخول في أي نقاش وطني يهم الشعب السوري.

وفي تصريح للصحفيين قال الكزبري “لم نجتمع بعد حتى الآن كما تعلمون فقد استمعنا خلال اليوم وأمس إلى تصريحات مختلفة من وفد النظام التركي بأنه قد قام بتقديم مقترحات الواحد تلو الآخر وهذا غير صحيح لأنهم يقومون بتقديم المقترحات ذاتها بالمضمون ذاته ولكن بتغيير في الصياغة فقط بينما قام وفدنا بتقديم مقترحات جوهرية لاستئناف الجلسات.

وأوضح الكزبري أن كل المقترحات التي تقدم بها الوفد الآخر تؤكد عدم جديتهم والأهم من ذلك أننا خلال اليومين الماضيين كنا نستمع إلى مبادرات مختلفة عبر وسائل الإعلام وليس عبر القنوات الصحيحة لأنهم تعودوا على البروباغندا الإعلامية من دون أي أفعال.

وأضاف إن الوفد الوطني تقدم اليوم بالعديد من المقترحات كان آخرها البدء بمناقشة الركائز الأساسية الوطنية أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات لكل الوفود والبدء بنقاش من كل وفد لما يراه مناسبا أي الدخول دون جدول أعمال ودون أي شرط مسبق ولم يأتنا أي جواب.

وبين الكزبري أنه من الواضح أن وفد النظام التركي خائف من الدخول في أي نقاش وطني يهم الشعب السوري فهم يقولون إنهم يقبلون بمناقشة الركائز ولكن ضمن عملية دستورية وهذا شرط مسبق والشروط المسبقة مرفوضة.