المنتخب السوري بالمركز الـ 79 عالمياً والـ 10 آسيوياً والـ 8 عربياً

تقدم منتخب سورية للرجال بكرة القدم أربع مراتب ليصبح في المركز التاسع والسبعين على لائحة التصنيف الدولي التي أصدرها الفيفا اليوم.

وأصبح منتخبنا في المركز العاشر آسيويا بعد أن كان في المركز الحادي عشر وتقدم مرتبتين عربيا ليصبح في المركز الثامن.

وكان منتخبنا حقق خمسة انتصارات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ففاز على الفلبين مرتين 5-2 و1-صفر وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1.