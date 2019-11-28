تهوّر سولشاير يضع اليونايتد في ورطة

عدل نادي أستانا الكازاخستاني تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1 على تشكيلة شابة لضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم ليحصد أولى نقاطه في المجموعة 12 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووضع جيسي لينغارد قائد يونايتد فريقه بالمقدمة في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة بتسديدة منخفضة من 20 متراً قبل أن يقلب أستانا الطاولة بهدفي ديميتري شومكو وديشون برنارد “بالخطأ في مرماه” في الشوط الثاني.

واستمر يونايتد الذي حجز مكانه بالفعل في دور الـ 32 من البطولة في صدارة مجموعته بعشر نقاط من خمس مباريات لكن ألكمار الهولندي صاحب المركز الثاني والذي يملك ثماني نقاط من أربع مباريات يمكنه انتزاع الصدارة حال فوزه على بارتيزان بلغراد الصربي في وقت لاحق اليوم.

ويملك بارتيزان صاحب المركز الثالث أربع نقاط مقابل ثلاث لأستانا.