زاخاروفا: إتاحة الفرصة لسؤال الخبراء المشككين في الهجوم المزعوم بدوما

أوضحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه يجب منح الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفرصة لسؤال الخبراء الذين شككوا في مصداقية نتائج بعثة المنظمة بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بريف دمشق.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو اليوم: “نعول على أن توفر قيادة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرصة لخبراء البعثة الذين شاركوا في التحقيق للإجابة على الأسئلة التي طرحتها الدول الأعضاء في المنظمة” مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة يجري رفض كل هذه الطلبات.

وكانت وثائق مسربة أشارت في وقت سابق إلى أن موظفين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شككا في نتائج تقرير المنظمة حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.