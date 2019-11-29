الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان السعودي

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة أباتشي تابعة لتحالف العدوان السعودي قبالة عسير.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع وفق ما نقل موقع المسيرة نت: “تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ما أدى إلى مصرع طاقمها المكون من سعوديين اثنين واحتراقها بالكامل”.

ولفت سريع إلى أن العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي مؤكدا أن الجيش اليمني سيواصل التصدى لمحاولات الاعتداء على الأجواء اليمنية.

وتأتي هذه العملية بعد مضي ثلاثة أشهر من كشف القوات المسلحة اليمنية عن منظومتي دفاع جوي نوع فاطر1 وثاقب1 واللتين تمكنتا من التصدي لطيران العدوان الحربي.