العراق.. إصابة ضابط وجنديين بتفجير إرهابي في ديالى

أصيب ضابط وجنديان عراقيان اليوم جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرق العراق اليوم.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله “إن عبوة ناسفة كانت موضوعة في بساتين قرية المخيسة بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى تم تفجيرها لدى مرور دورية للجيش العراقي ما أدى لإصابة ضابط وجنديين آخرين”.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان التفجير ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وكان جنديان عراقيان قتلا وأصيب أربعة آخرون أمس خلال صد هجوم لإرهابيى “داعش” في الطارمية شمال العاصمة بغداد.