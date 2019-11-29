العراق يهزم الامارات في كأس الخليج

أنجز المنتخب العراقي مهمته أمام نظيره الإماراتي، بفوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 2019.

وافتتح المهاجم العراقي، علاء عباس، التسجيل بهدف مبكر، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف المهاجم العراقي الآخر علاء عبد الزهرة النتيجة لمنتخب “أسود الرافدين”، في الدقيقة 37 بتسديدة رأسية.

وأهدر المدافع العراقي علي عدنان كاظم ضربة جزاء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق العراق بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المربع الذهبي لـ “خليجي 24”.