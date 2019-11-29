القنيطرة.. استشهاد مدني بانفجار عبوة بمحيط بلدة حضر

استشهد مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين جنوب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت “سانا” أن عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجرت صباح اليوم أثناء عمل أحد الأهالي في أرضه الزراعية في الحمرية جنوب بلدة حضر ما أدى إلى استشهاده.

وأشار مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة لمراسل سانا إلى أن المشفى استقبل جثمان رجل فارق الحياة جراء إصابته بشظايا عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة في الطرقات الرئيسية والفرعية قبل اندحارها وغالباً ما تنفجر هذه العبوات بالسكان المدنيين ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى في صفوفهم.