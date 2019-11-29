الكزبري: الطرف الآخر رفض الدخول للقاعة لمناقشة جدول الأعمال

قال الرئيس المشارك في لجنة مناقشة الدستور أحمد الكزبري في تصريح للصحفيين: لم نتمكن من عقد أي جلسة بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الطرف الآخر.

وأضاف الكزبري: تم رفض مقترحنا إعلامياً قبل أن نحصل عليه بشكل رسمي اليوم ما يشكل خرقاً لمدونة السلوك ضمن عشرات الخروقات.

من جانبه أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في تصريح صحفي أنه من المهم التأكيد مجددا على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

يتبع..