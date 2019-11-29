شادي جميل يغني على مسرح أوبرا دمشق

خاص – البعث ميديا

تصوير وتقرير: سوار ديب

ضمن فعاليات احتفالية يوم الثقافة “ذاكرة وطن” أحيا الفنان شادي جميل حفلاً على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وقدم جميل مجموعة من أغانيه امتزجت بين القديم والحديث وبرنامج غني بالاغاني التراثية والقدود الحلبية، وختم الفنان جميل حفله بالتغني بحضارة مدينة حلب وتاريخها وبطولاتها من خلال اغنية “بإسمك يا شهبا” إضافة الى التغني بالوطن سورية في أغنية “القصة كلا ما فيا” التي تفاعل معها الجمهور بالحفاوة والتصفيق.

يذكر أن فعاليات احتفالية يوم الثقافة تستمر لغاية 30 / 11 / 2019، وتتخلل هذه الأيام فعاليات ثقافية مختلفة في جميع المحافظات السورية.

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