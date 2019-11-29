نتائج الجولة الـ 7.. حطين يلتقي الوحدة غدا

حقق فريق تشرين فوزا مهما على الطليعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي انطلقت اليوم وشهدت فوز النواعير على الساحل والوثبة على الجزيرة والكرامة على جبلة والاتحاد على الفتوة والجيش على الشرطة.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في اللاذقية حقق تشرين فوزا مهما على الطليعة بهدف دون رد أحرزه محمد المرمور في الدقيقة الـ 49 ليرفع تشرين بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة ويحتل الصدارة مؤقتا بعد تقدمه بفارق الأهداف على الوثبة.

وقد فاز الوثبة ضمن هذه المرحلة أيضا على الجزيرة بهدفين دون رد سجلهما مروان الصلال وإبراهيم العبد الله في الدقيقتين الـ5 والـ86 وذلك خلال لقاء الفريقين على ملعب الفيحاء بدمشق.

كما حقق النواعير فوزا كبيرا على الساحل بأربعة أهدف دون رد في اللقاء الذي شهده الملعب البلدي بحماة حيث سجل الأهداف محمد قلفاط هدفين في الدقيقتين الـ5 والـ37 وأحمد ملحم في الدقيقة الـ29 وأحمد البصير في الدقيقة الـ75 ليرتفع رصيد النواعير إلى 12 نقطة.

بينما انتهت المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بحمص بين الكرامة وجبلة بفوز الكرامة بهدفين سجلهما علي زكريا في الدقيقة الـ45 وأحمد العمير في الدقيقة الـ71 ليرفع الكرامة رصيده إلى 8 نقاط.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة بفوزه على الفتوة بأربعة أهداف دون رد في مباراتهما على ملعب تشرين بدمشق حيث سجل الأهداف أحمد الأشقر هدفين في الدقيقتين الـ27و الـ47 وعبد الله نجار هدفين في الدقيقتين الـ76و الـ86.

كما فاز الجيش على الشرطة بهدفين لهدف خلال لقائهما على ملعب الجلاء بدمشق حيث سجل الجيش أولا عبر محمد الواكد في الدقيقة الـ43 بينما أدرك الشرطة التعادل في الدقيقة الـ72 بواسطة صهيب شرعبي وأضاف ورد السلامة الهدف الثاني للجيش في الدقيقة الـ90 ليرفع الجيش رصيده إلى 10 نقاط.

وعلى ضوء هذه النتائج وقبل لقاء الوحدة مع حطين غدا في الملعب البلدي بحمص في ختام هذه المرحلة جاء تشرين في الصدارة مؤقتا برصيد 16 نقطة متساويا بالرصيد ذاته مع الوثبة ولكنه يتفوق عليه بالأهداف ثم حطين والاتحاد بـ14 نقطة لكل منهما فالنواعير بـ12 نقطة فالوحدة والجيش بـ10 نقاط لكل فريق ثم الكرامة بـ8 نقاط والشرطة والطليعة بـ6 نقاط لكل منهما فالفتوة والساحل بـ5 نقاط وجبلة بنقطتين والجزيرة أخيرا بنقطة واحدة.