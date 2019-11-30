الجو بين الصحو والغائم جزئيا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة محذرة من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية بدءا من ساعات بعد الظهر والمساء وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا ويحذر من تشكل السيول مساء في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة..