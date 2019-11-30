الوحدة يهزم حطين ويحرمه الصدارة

حقق فريق الوحدة فوزا مهما على حطين بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب خالد بن الوليد بحمص في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وانتظر فريق الوحدة حتى الدقيقة السادسة والسبعين لتسجيل هدف السبق عبر لاعب خط الوسط أسامة أومري علما أن المباراة متكافئة من الفريقين وشهدت فرصا عدة لكليهما.

وكانت الجولة انطلقت امس حيث حقق تشرين فوزا على الطليعة بهدف دون رد والوثبة على الجزيرة بهدفين دون رد والنواعير على الساحل بأربعة أهدف دون رد و الكرامة على جبلة بهدفين دون رد والاتحاد على الفتوة بأربعة أهداف دون رد والجيش على الشرطة بهدفين لهدف.

وفي ضوء هذه النتائج تصدر تشرين الترتيب برصيد 16 نقطة متساويا بالرصيد ذاته مع الوثبة ثم حطين والاتحاد ب14 نقطة فالوحدة ب13 نقطة فالنواعير ب12 نقطة والجيش ب10 نقاط ثم الكرامة ب8 نقاط والشرطة والطليعة ب6 نقاط لكل منهما فالفتوة والساحل ب5 نقاط وجبلة بنقطتين وأخيرا الجزيرة بنقطة واحدة.