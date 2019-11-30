انقطاع عشوائي للكهرباء في السويداء.. وتساؤلات عن الأسباب

شكلت الانقطاعات العشوائية للكهرباء في محافظة السويداء مصدر قلق وسط تساؤلات كثيرة حول هذا الانقطاع وخاصة إن المواطن قد تفاءل بأن هذا الشتاء سيكون أفضل.

وتساءل بعض المواطنين الذين التقتهم “البعث ميديا” البعض عن أسباب هذا الانقطاع, وأين مليارات الليرات التي صرفت لحماية الشبكة الكهربائية وأين نتائج عمليات الصيانة التي كانت تقوم بها شركة الكهرباء كل يوم وأشار آخرون إلى الخسائر التي يسببها هذا الانقطاع العشوائي المتكرر جراء تعطل الأجهزة الكهربائية كما شكل هذا الانقطاع هما كبيراً لدى طلاب المدارس خاصة مع بداية الامتحانات.

وطالب المواطنون شركة الكهرباء الخروج عن صمتها وتوضيح هذا الإرباك الذي تعاني منه الشبكة وأن يكون برنامج التقنين واضح ومحدد كي يستطيع المواطن التأقلم معه.

من جهته بيّن المهندس غسان ناصر من شركة الكهرباء أن ساعات التقنين ستكون في الوقت الحالي 3 ساعات إنارة و3 ساعات انقطاع , مضيفاً إن سبب هذا التقنين الكبير هو الحمولة الزائدة على المولدات نتيجة التدفئة،وأن المولدات الهوائية والأرضية التي تم تركيبها هي ليست لتوليد الطاقة الكهربائية بل للتوزيع.

البعث ميديا || السويداء – ربا الهادي