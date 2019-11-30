سورية تشارك باجتماع الجمعية البرلمانية حول مكافحة الإرهاب

شاركت سورية في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مقر مجلس النواب الإيطالي حول موضوع مكافحة الإرهاب الذي عقد بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الإرهاب في الجمعية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد أمس عدة مواضيع تتعلق بتقييم أنشطة الجمعية مع شركائها الرئيسيين فيما يخص قضية محاربة الإرهاب وتعزيز تدابير أمن الحدود وتبادل المعلومات وإشكالية الإرهابيين الأجانب وعودتهم إلى أوطانهم وأهمية تعزيز التضامن مع ضحايا الإرهاب.

وأشار رئيس وفد سورية المشارك بالاجتماع رامي صالح إلى أن الإرهاب يمثل تحديا كبيرا وخطرا قائما لا يستهدف سورية فحسب بل كل دول العالم مؤكدا أن مكافحة الإرهاب تبدأ من خلال وضع تشريعات واضحة وعلاقات بين الدول مبنية على الصدق والاحترام المتبادل لافتا في هذا الشأن إلى إقرار مجلس الشعب قانونا خاصا بمكافحة الإرهاب.