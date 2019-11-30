مجلة تشيكية تتغنى بمحطة الحجاز الدمشقية

وصفت مجلة (ناس ودول) التشيكية المختصة بالسياحة محطة الحجاز بدمشق بأنها واحدة من أجمل المباني في المدينة وتعتبر إرثا ثقافيا منوهة بتاريخها وتصميمها والزخرفة التي تحتويها في الداخل.

ولفتت المجلة في تقرير عن المحطة تضمن 4 صور كبيرة ملونة لها إلى أنها بنيت عام 1917 مشيرة إلى أن المهندس المعماري الإسباني فيرناندو دي ارانادا الذي صمم البناء جمع فيه بين أسلوبي البناء الأوروبي والشرقي.

وأضافت المجلة في تقريرها إنه “توجد أمام البناء إلى اليوم قاطرة ألمانية من نوع يونغ تم إنتاجها عام 1908 وتذكر بالسنوات المجيدة من هذا الخط الحديدي في حين أن داخل المحطة مزين بمختلف الديكورات أكثرها بروزا الزجاج الملون للنوافذ والسقف الخشبي”.