أثينا: أردوغان “المنتهك الرئيسي للقانون الدولي”

نددت أثينا بالتصريحات التي أطلقها رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، والتي أكد فيها عزمه مواصلة الاستكشاف والتنقيب بشرقي البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية في تصريح لها أن أردوغان هو “المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة”.